Violenze su donne,nel Casertano terza "stanza per sè" dei Cc

(ANSA) - CASERTA, 20 GEN - E' stata inaugurata alla Stazione dei Carabinieri di Parete (Caserta) "Una stanza tutta per sè", progetto nato dalla collaborazione istituzionale tra l'Arma e il Soroptimist International d'Italia, associazione di donne impegnate nel sostegno all'avanzamento della condizione femminile nella società. Si tratta di uno spazio protetto che vuole rappresentare un ulteriore strumento per il contrasto ai casi di violenza di genere, fornendo un luogo accogliente e dedicato alle audizioni protette di tutte le vittime di violenza ed in generale nei confronti delle cd "fasce deboli", dunque anche anziani e minori, che in tal modo possono avvicinarsi in modo meno traumatico alle forze dell'ordine.

Dopo le inaugurazioni a Marcianise ed Alife, quella di Parete è la terza stanza ad essere attivata dall'Arma in una stazione del Casertano, a dimostrazione della sensibilità necessaria per affrontare nel migliore dei modi i reati commessi le donne e comunque la fasce deboli. (ANSA).