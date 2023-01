Pd:Sarracino,a Napoli con Schlein rinnovo partito e dirigenti

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - "La candidatura di Elly Schlein garantisce la necessaria credibilità e il necessario rinnovamento di cui ha bisogno il Pd sia a livello nazionale ma in particolar modo nel Mezzogiorno, dove il partito negli anni continua a faticare sia per una linea politica che per un tema di classi dirigenti". E' netto Marco Sarracino, parlamentare e segretario del Pd a Napoli, nell'illustrare all'ANSA la prima visita della candidata alla segretaria dem domani a Napoli.

Sarracino è in campo come coordinatore organizzativo della mozione e spiega la linea politica della Schlein, partendo dallo smentire le voci su possibili scissioni del dopo-congresso se vincesse Stefano Bonaccini: "L'unica scissione che vedo nel Pd - spiega - è quella con gli elettori. Per questo è importate chiudere bene questa fase congressuale. Alle iniziative di Elly Schlein vedo tornare persone e mondi che non si fidavano più del Pd e che oggi invece vogliono essere protagonisti di una nuova stagione costruendo l'opposizione al Governo Meloni".

Una delle strade indicate dai sostenitori di Schlein è riaprire il dialogo di alleanza anche con il Movimento 5 Stelle su cui a Napoli Sarracino ha lavorato intensamente insieme a Roberto Fico, grazie alla quale il sindaco Manfredi ha vinto le elezioni al primo turno. "Oggi però parliamo del congresso del Pd e quindi di come innanzitutto riscostruire l'identità del partito, che viene prima delle alleanze. E' evidente però che, se come io auspico, dovessimo diventare una forza chiaramente progressista, che mette come priorità la tutela dei lavoratori e dei loro diritti e la lotta a diseguaglianze economiche e sociali, una volta definita l'identità sarà più facile costruire il campo delle alleanze".

Intanto da Schlein domani è atteso in forte no al progetto di autonomia regionale: "Noi siamo assolutamente contrari - spiega Sarracino - all'autonomia differenziata presentata da Calderoli.

E' un progetto di riforma che aumenta le diseguaglianze già molto ampie nel nostro Paese. Dicono di voler determinare i livelli Lep ma non ci dicono come poterli garantire, il Pd di Elly Schlein metterà tra le proprie priorità la battaglia contro l'autonomia differenziata" (ANSA).