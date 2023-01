L'Ischia Calcio per la lotta alla sindrome di Sanfilippo

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Da questa domenica l'Ischia Calcio lancerà una iniziativa a favore della Sanfilippo Fighters, l'associazione nata per raccogliere fondi per la lotta alla sindrome di Sanfilippo, la gravissima e rara malattia genetica che colpisce i bambini, provocando ritardo motorio e cognitivo, neurodegenerazione, disturbi del comportamento e per la quale oggi non esiste ancora una cura.

Il club isolano, che quest'anno festeggia i 100 anni dalla fondazione, donerà due maglie ufficiali della stagione agonistica in corso che saranno messe in palio tra tifosi ed appassionati e l'intero importo raccolto sarà devoluto alla associazione; l'estrazione dei biglietti vincenti sarà effettuata in occasione dell'ultima partita in casa dei gialloblu, il prossimo 15 aprile.

"Siamo lieti ed orgogliosi di poter dare il nostro contributo a questa iniziativa - dice Pino Taglialatela ex portiere del Napoli ed attuale presidente della società calcistica isolana - l'Ischia è e sarà sempre vicina ad Ischia, alla sua gente ed alle sue esigenze. Sono certo che il grande cuore dei nostri tifosi anche stavolta darà prova della generosità e disponibilità che ha sempre dimostrato nei confronti degli isolani che soffrono". (ANSA).