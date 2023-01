A Napoli incontro Bonaccini-Manfredi, 'confronto proficuo'

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo, sede istituzionale del Comune, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Un "proficuo confronto - si legge in una nota - sulle priorità di Napoli e della sua area metropolitana, sul ruolo dei Comuni nella dinamica politico-istituzionale e sulle politiche necessarie per lo sviluppo economico-sociale del Mezzogiorno".

Alla riunione ha partecipato anche il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro.

Molti, si apprende dal Comune di Napoli, i temi su cui si è registrata una convergenza. In particolare "il confronto necessario sulla riforma dell'autonomia differenziata, nell'ottica di superare il principio della spesa storica e di garantire una rinnovata e rafforzata centralità alle città; la gestione - nel confronto con il Governo - dei possibili effetti sociali delle misure di riduzione del Reddito di Cittadinanza con particolare attenzione al Sud; l'elaborazione di efficaci politiche attive per la formazione ed il lavoro da mettere in campo a Napoli, in Campania ed in tutte le regioni meridionali; il rafforzamento dei poteri dei Comuni per potenziare l'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini". (ANSA).