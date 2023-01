Napoli-show, travolta la Juve al Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - La capolista Napoli è sempre più sola al comando. La Juventus, dopo otto vittorie consecutive in campionato con zero gol incassati, stecca la nona e crolla in maniera clamorosa al Maradona subendo cinque gol e una dura lezione. Per i bianconeri si tratta di un vero e proprio tonfo, di una disfatta che ha poche giustificazioni e qualche spiegazione legata a un'interpretazione tattica della gara del tutto inappropriata.

Spalletti contro Allegri, dopo le schermaglie dialettiche della vigilia, si affrontano sul campo e il tecnico dei padroni di casa esce vincitore su tutta la linea. A una giornata dal termine del girone d'andata il divario tra la prima e la seconda in classifica (in attesa dell'impegno di domani a Lecce del Milan che dopo la sconfitta in Coppa Italia è ora a maggior ragione chiamato a reagire con determinazione per tentare di rimanere in scia) aumenta a dieci punti, con il Napoli che respinge e limita le speranze di rimonta dei bianconeri che escono dal Maradona pesantemente ridimensionati. (ANSA).