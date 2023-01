Prima sconfitta del Napoli, l'Inter lo batte 1-0

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Inter-Napoli 1-0. Per la squadra di Luciano Spalletti è la prima sconfitta in questo campionato. A decidere la partita è stata la rete segnata da Dzeko all'11' della ripresa. Ora il vantaggio del Napoli sul Milan, secondo in classifica, è sceso a 5 punti, e 7 è quello sulla Juventus.

L'Inter è quarta con 33 punti. (ANSA).