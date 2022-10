Sanità: a Napoli gli esami europei di Chirurgia pediatrica

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Fino all'8 ottobre la Commissione Europea di Chirurgia Pediatrica è riunita per la prima volta in Italia presso l'Unità operativa complessa del settore della AOU Policlinico Federico II di Napoli diretta dal prof. Ciro Esposito per effettuare gli esami europei della materia. Trenta chirurghi pediatri, provenienti da 23 Stati, partecipano alla sessione di esami per ottenere il certificato europeo di chirurgia pediatrica che permetterà loro di lavorare in una qualsiasi struttura europea. "Sono onorato - afferma il prof. Esposito, componente della Commissione Europea ed organizzatore degli esami - di ospitare presso la Federico II gli esami europei che si svolgono per la prima volta in Italia.

La Uoc che ho l'onore di dirigere è stata scelta perché siamo centro di formazione europea del settore ed ogni anno chirurghi pediatri di tutta Europa vengono ad effettuare stages di formazione da noi". "Ringrazio il rettore Matteo Lorito, il presidente della Scuola di Medicina, Maria Triassi, e il direttore del Dipartimento, Annamaria Staiano, per la logistica avendo dato la possibilità di utilizzare 10 aule in contemporanea per 3 giorni per poter effettuare gli esami".

La Uoc di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Federico II, conclude Esposito, "ha le sale operatorie tecnologicamente più avanzate esistenti in Italia e la nostra struttura è centro di riferimento regionale di chirurgia mininvasiva e robotica pediatrica; ogni anno vengono operati presso le nostre sale operatorie oltre 1500 bambini la gran parte dei quali con tecniche mini-invasive e robotiche". (ANSA).