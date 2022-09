Prof ucciso: sentito uomo in caserma

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Gli investigatori che indagano sull'omicidio di Marcello Toscano, l'insegnante di sostegno trovato senza vita ieri sera in una scuola di Melito di Napoli, avrebbero concentrato la loro attenzione - secondo quanto si appreso - su un uomo che in queste ore viene sentito in una caserma dei carabinieri.

Si tratta di un adulto rispetto al quale non si hanno altre informazioni. Nei suoi confronti, allo stato, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento. (ANSA).