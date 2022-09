Mamma Miss Italia, da De Girolamo affermazioni offensive

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Definisce "disgustoso e offensivo" quanto detto da Nunzia di Girolamo e all'ex parlamentare chiede di rivolgere le sue scuse "a tutte le donne di Scampia".

Mariarosaria Marino è diventata 'famosa' per essere la mamma di Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma. Ma lei, a Scampia, ha la sua vita. Ha fondato l'associazione La lampada di Scampia, che si occupa di recuperare minori a rischio e di inserirli in un contesto lavorativo, ed è anche consigliere della Ottava Municipalità, che ingloba proprio il quartiere della periferia di Napoli tra i più noti al mondo, soprattutto in passato, per lo spaccio di droga.

La De Girolamo, lo scorso 15 settembre, nel corso della trasmissione Piazzapulita, su La7, aveva detto questo: "Sono contraria alla gestazione per altri, ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l'utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione".

"Lo dico io alla De Girolamo chi sono le donne di Scampia - dice all'ANSA - sono donne che si spaccano la schiena per mandare avanti i nostri figli e la nostra famiglia. Io, e come me tantissime, ho scelto la strada più difficile ma quella pulita, lo sappia bene la De Girolamo. Basta con questi pregiudizi, stiamo facendo di tutto per assicurare un futuro ai ragazzi di questa terra. Noi qui abbiamo dovuto superare e superiamo tanti problemi ma non abbiamo mai scelto le strade più semplici".

"Venga a casa mia la De Girolamo, le farò vedere la vera Scampia, non quella che sta solo nella sua fantasia - aggiunge - purtroppo qualcuno, non lo voglio nemmeno nominare per non fargli pubblicità ci ha lasciato questo marchio (Roberto Saviano, ndr) ma qui la realtà è diversa e c'è chi fa di tutto, fa sacrifici, per fare in modo che sia diversa". Da qui la richiesta di Mariarosaria Marino all'ex ministro De Girolamo: "Ci chieda scusa, perché le sue parole sono state davvero offensive". (ANSA).