Verdi, De Girolamo non commetta più certi scivoloni

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - "Non contestiamo la possibilità di Nunzia De Girolamo di avere le proprie idee, quello che non capiamo è perchè portare ad esempio negativo un quartiere di Napoli dove tra l'altro il fenomeno dello spaccio è stato contrastato e in buona parte debellato anche grazie alle denunce di tante donne". Lo affermano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il co-portavoce regionale del Sole che Ride Fiorella Zabatta, commentando le parole dell'ex parlamentare sull'utero in affitto.

"Scampia - proseguono - è spesso oggetto di luoghi comuni e campagne di odio gratuite di persone che casomai non ci sono mai state. Come è possibile che un ex esponente politico che proviene proprio dalla nostra regione sia il primo a denigrare la propria terra? Abbiamo letto che in parte l'ex ministro si è scusata. Ci auguriamo che non commetta più questi scivoloni e sia più attenta in futuro a certi paragoni. Certe parole fanno ancora più male se provengono da una persona nata in Campania".

(ANSA).