Napoli: Manfredi, nessun rimpasto all'orizzonte

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - "Non c'è alcun rimpasto all'orizzonte, ho semplicemente sostituito il vicesindaco Filippone che purtroppo abbiamo perso''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale, rispetto alla nomina del nuovo vicesindaco, Laura Lieto, e alla distribuzione di alcune deleghe agli assessori Armato e Santagada.

Alla domanda se un rimpasto potrebbe esserci all'indomani delle elezioni politiche, Manfredi ha risposto: ''Dopo le politiche non sappiamo che cosa succederà in Italia, sono questioni che affronteremo dopo le elezioni''. (ANSA).