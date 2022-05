Intesa: Foschi,in uffici banca Napoli la mostra Restituzioni

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Ampliare di tre volte lo spazio di Palazzo Zevallos trasformando l'antica Banca di Napoli in un grande museo. E' quanto ha fatto Intesa Sanpaolo inaugurando oggi le Gallerie d'Italia, portando a Napoli centinaia di opere di pittura, ceramiche antiche e arte contemporanea nel cuore della città.

"Una inaugurazione - spiega Silvia Foschi, responsabile patrimonio storico artistico e attività culturali di Intesa Sanpaolo - che segna un nuovo luogo della nostra arte, dopo la sede aperta a Torino e le gallerie di Vicenza e Milano.

Esponiamo i nuclei principali delle nostre collezioni qui e possiamo ammirarli in ordine cronologico, partendo quindi dal IV secolo avanti Cristo e dall'esposizione di vasi attici, fino alle opere di artisti meridonali o che hanno lavorato al sud, come nel caso del Martirio di Sant'Orsola di Caravaggio, che è la punta di diamante della collezione. Ma qui c'è anche l'arte contemporanea, che era a Palazzo Zevallos. Nel grande salotto ex amministrativo della banca è invece presente la 19/a edizione della mostra 'Restituzioni'. Qui - conclude - ci sono oltre 200 opere provenienti da musei, chiese, siti di tutta Italia che sono state restaurate e oggi possono essere offerte ai visitatori". (ANSA).