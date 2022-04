Calcio: Napili; Spalletti, col Sassuolo gara scomoda e difficile

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "Domani con il Sassuolo sarà una partita scomoda, difficile perché loro giocano bene. Il risultato dipenderà da chi riuscirà a tenere la palla. Se la terranno loro sarà una partita difficilissima, ma se saremo bravi ad averla noi allora il pericolo sarà invertito''. Luciano Spalletti esamina tatticamente il match di domani al Maradona e spiega che il Napoli avrà grosse difficoltà "se non avrà un comportamento corretto".

Tornando sulla corsa scudetto ormai sfumata, il tecnico spiega: "Eravamo stati bravi a creare una chance importane ma non siamo stati altrettanto capaci di sfruttarla. E' un dispiacere che abbiamo tutti, ma se si guarda nella sua completezza a tutta la stagione io ci sto benissimo dentro questo risultato perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora in lotta per la Champions ed è quello che volevamo all'inizio. Abbiamo la possibilità di salire sul pullman che porta nel più bel torneo del mondo. E' una cosa molto bella che dobbiamo far vivere ai nostri tifosi". (ANSA).