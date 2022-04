Calcio: colpo Salernitana, Samp battuta e contestata

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Una vittoria che vale la speranza quella conquistata al Ferraris dalla Salernitana che sconfigge 2-1 la Sampdoria grazie ad un avvio super, due reti nei primi sei minuti. Notte fonda per i blucerchiati ai quali non basta Caputo per rimettere in carreggiata una gara iniziata male e finita tra i fischi di contestazione della Gradinata Sud. Terza sconfitta consecutiva per i blucerchiati, ottava su 11 gare con in panchina Giampaolo. Con i tifosi a contestare e Quagliarella a chiedere scusa. Alla Samp non basta dominare nel possesso palla (70%) per fare male ai campani che dopo aver sfiorato il colpo in casa della Roma lo centrano con la Sampdoria che fa grande fatica ad andare al tiro. E ora, restando ferma a 29 punti, la classifica fa paura, perché la squadra pare non avere le energie per reagire a questa deriva. La Salernitana ha giocato consapevole di essere ormai ad un passo dal baratro ed ha fatto della disperazione la sua forza e adesso la squadra di Nicola con due gare da recuperare può ancora sperare nella salvezza. (ANSA).