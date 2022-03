Draghi e sindaco siglano Patto Napoli,1.3mld in casse Comune

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - E' stato appena siglato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal sindaco Gaetano Manfredi, il 'Patto per Napoli', un accordo tra il Governo e il Comune di Napoli grazie al quale, in base a quanto stabilito nell'ultima Finanziaria per aiutare i Comuni capoluogo delle Città metropolitane in gravi difficoltà economiche e finanziarie, lo Stato verserà nelle casse comunale circa 1 miliardo e 300 milioni di euro spalmati in 20 anni. (ANSA).