Patto per Napoli: Draghi, grazie per l'accoglienza splendida

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - "Grazie per l'accoglienza splendida". E' così che il premier Mario Draghi ha salutato, al suo arrivo a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ed il governatore De Luca.

Draghi è arrivato in città per sottoscrivere il Patto per Napoli, con l'obiettivo di rilanciare la città. (ANSA).