Ucraina: Yaremchuk a traguardo con bandiera e nastro suo Paese

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Un momento di silenzio per la pace e per commemorare le vittime della guerra in Ucraina prima della partenza della Napoli City Half Marathon. Particolarmente emozionata e coinvolta Sofiia Yaremchuk che oltre ad essere arrivata terza sventolando la bandiera del proprio Paese d'origine ha corso con un fiocco nei capelli con i colori dell'Ucraina: "Ho ottenuto un primato personale importante - dice la portacolori del Centro sportivo. Esercito Italiano - sapevo di essermi allenata bene a Iten in quest'ultimo mese, certo gli ultimi giorni sono stati veramente difficili per me e con tanta preoccupazione. Napoli, questa gara, questa giornata, tutto è stato splendido. Dedico questo mio successo all'Ucraina e a Leopoli, la mia città a circa 200km da Kiev". (ANSA).