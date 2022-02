Sicurezza: "Alto Impatto" di Polizia e GdF nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Trecentoundici persone identificate, di cui 46 risultate con precedenti di polizia, 160 autovetture controllate insieme con 4 motoveicoli, 2 esercizi commerciali e, infine, una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

E' il bilancio di un'operazione "Alto Impatto" eseguita ieri dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore (Napoli) e dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza.

I controlli eseguiti nell'ambito di un servizio straordinario, hanno riguardato il territorio nel comune di Frattaminore e in particolare in piazza Francesco Crispi, via Filippo Turati, piazza Atella, via del Rosario e piazza San Maurizio. (ANSA).