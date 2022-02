Movida: Napoli;Manfredi,valutiamo chiusura locali entro le 2

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - "La nostra idea è ridurre l'orario di apertura dei locali. Si sta valutando un orario compreso tra l'una e le due di notte". È l'orientamento dell'amministrazione comunale di Napoli per disciplinare il fenomeno della movida riportato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al Gr2. Il tema sarà discusso oggi in Prefettura dove alle ore 12 è convocata una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza durante la quale "sarà concordata" con il Prefetto e le forze dell'ordine l'ordinanza del Comune che diventerà operativa "nei giorni successivi". Manfredi si è detto "preoccupato da questi fenomeni di violenza tra ragazzini molto giovani" ed ha evidenziato che "in alcune zone della città ogni fine settimana ci sono degli interventi congiunti della polizia municipale e delle forze dell'ordine anche per controllare i fenomeni di spaccio". Sul tavolo del Comitato anche le questioni legate alla sicurezza della città: "C'è una recrudescenza della faida di camorra e anche questo ci preoccupa" ha concluso Manfredi. (ANSA).