Colpi pistola contro bar nel Salernitano, nessun ferito

(ANSA) - SALERNO, 01 FEB - Alcuni colpi di pistola sono stati sparati contro le vetrate della caffetteria Bristot, in via De Nicola, a Nocera Inferiore (Salerno), nelle vicinanze dell'ospedale Umberto I; non vi sono feriti e le vetrate si sono solo scalfite in quanto antisfondamento. Al momento non si esclude alcuna pista all'origine dell'accaduto. Sembrerebbe che il responsabile sia una persona arrivata a piedi e fuggita allo stesso modo.

Indagano i carabinieri della locale tenenza agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi e gli agenti della Scientifica che hanno fatto i rilievi. Si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. (ANSA).