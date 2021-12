Ercolano, Scavi aperti in via straordinaria l'8 dicembre

(ANSA) - ERCOLANO, 06 DIC - Il Parco archeologico di Ercolano sarà aperto in via straordinaria mercoledì 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata. I visitatori potranno ammirare, oltre alle domus, anche l'area dell'antica spiaggia dove vi sono i calchi dei circa trecento fuggiaschi, l'ultimo dei quali ritrovato in una recente campagna di scavo. Lì sono in corso lavori per ricollegare l'antico litorale alla zona di Villa dei Papiri, consentendo ai turisti di passeggiare così come avveniva in epoca antica.

"Dalla riapertura a giugno il Parco di Ercolano vive una ripresa che lo vede protagonista nel panorama culturale a vari livelli", dice il direttore Francesco Sirano. "L'interesse dei visitatori cresce anche nel periodo invernale ed è per questo che, per non interrompere questo flusso, si inserisce l'apertura dell'8 dicembre: offriamo così l'opportunità a chi sta trascorrendo giorni di ferie sul territorio di poter assaporare il clima di rinascita che si respira a Ercolano".

