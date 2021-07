Premi: Telesia for People; consegnati i riconoscimenti

(ANSA) - BENEVENTO, 26 LUG - "Le eccellenze del mondo delle istituzioni, dell'impresa e delle professioni, presenti all'evento devono rappresentare un punto di riferimento e di speranza per i nostri giovani, soprattutto del Sud. E' la dimostrazione che chi si impegna può raggiungere traguardi importanti". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, partecipando alla cerimonia di consegna del Premio "Telesia for Peoples", organizzato dall'associazione italoamericana no profit "Icosit" nelle terme di Telese (Benevento) per favorire l'integrazione tra i popoli.

Sibilia ha poi consegnato il premio, che viene assegnato ogni anno "a coloro che nelle loro attività non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli", al neo questore di Milano Giuseppe Petronzi e a Eduardo Presutto, fondatore della Irtet, società specializzata in sistemi di sicurezza a livello nazionale.

Oltre a Petronzi e Presutto sono stati premiati Cosimo Rummo, presidente dell'omonimo Pastifico di Benevento, la redazione di "Report di Rai 3 (giornalismo), il dottor Francesco Zambon (ex Oms) per la categoria della ricerca scientifica, l'azienda Iaquilat (agroalimentare) e il duo campano "I Desideri" (artisti). (ANSA).