Cinema: Social World Film, Orlando premio alla carriera

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Sarà Silvio Orlando a ricevere il premio alla carriera nell'11esima edizione del Social World Film Festival, a Vico Equense fino al 18 luglio. L'attore incontrerà pubblico e giurie giovani venerdì 16 luglio.

Il concorso cinematografico, diretto del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, tra proiezioni in presenza e on demand, prevede 90 eventi tra incontri, dibattiti, masterclass. Tutte le attività sono gratuite.

Nelle 19 sezioni, competitive e non, sono state selezionate 600 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 32 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 52 paesi dei 5 continenti. Torna per il 2021 la sezione dedicata al Covid per le opere a tema e girate durante il lockdown e le selezioni verticale e VR. Pina Turco è la madrina di questa edizione, primi ospiti Marina Confalone, Nunzia Schiano e Antonella Morea, seguiranno Guglielmo Poggi e Ludovica Nasti (13 luglio), Massimo Boldi, Gino Rivieccio e Gianni Parisi (14 luglio), Gianfranco Gallo, Paolo Ruffini e Gigi Savoia (15 luglio). Ogni serata è introdotta da un omaggio a Raffaella Carrà. Aperta la mostra fotografica "I 100 volti di Marcello Mastroianni", al Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina. Cerimonia di premiazione il 17 luglio con red carpet. Sul portale web disponibili i film selezionati per consentire di fruire delle opere anche da casa gratuitamente. (ANSA).