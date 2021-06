Campania Teatro Festival, omaggio a Bausch e prima Confalone

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Due le prime assolute venerdì, 18 giugno, al Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio.

Giuseppe Sollazzo porta in scena alle 21, sul palco delle Praterie della Capraia nel Museo e Real Bosco di Capodimonte "Una sera ascoltando un vecchio tango mi sono addormentato e ho sognato Pina Bausch", suggestioni ispirate all'immaginario della coreografa tedesca, e frammenti della sua vita. In scena agiscono attori e danzatori napoletani, interpreti non professionisti, con la partecipazione straordinaria della storica artista del Tanztheater Wuppertal Beatrice Libonati, che firma i movimenti coreografici.

"Blumunn" è invece il titolo dello spettacolo di e con Marina Confalone, Lello Giulivo e Giovanni Scotti, (ore 21 nel Casino della Regina a Capodimonte), regista Francesco Zecca, ambientato in un ex piano bar in cui s'incontrano fortuitamente il giovane Malachia, che sta per trasformare il locale in un market per la vendita di pesce surgelato, e Susy, l'anziana cantante storica del locale. Per la Letteratura a cura di Silvio Perrella, "Cinque poeti per Louise Glück", la poetessa statunitense premio Nobel . Per la sezione Osservatorio debutta nel Giardino Paesaggistico di Porta Miano, alle 21, Una confessione - memorie di un ermafrodito presentate da Michel Foucault, diretto da Maria Grazia Solano.

Proseguono le attività diurne del "CTF by-day": alle 10 nel Teatrino del Belvedere-Pagliarone (Porta Grande), lezione di "YogaCanto" a cura di Roberta Rossi. Alle ore 19 per il ciclo "Incontri del Festival", al Giardino dei Principi di Capodimonte, "Dalla bolla virtuale alla presenza", che presenta l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con i docenti, i registi e i corsisti del Master Teatro, Pedagogia e Didattica- TPD e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello spettacolo- LIVRe. (ANSA).