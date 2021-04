Covid: ieri 105 sanzioni Cc a Napoli, 50 in provincia

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Sono state 105 le persone sanzionate ieri dai carabinieri del comando provinciale di Napoli in città per mancato rispetto delle normative anticovid.

I militari stanno presidiando il territorio con pattuglie e posti di blocco nei luoghi nevralgici (il lungomare, il bosco di Capodimonte, il centro storico, i quartieri Vomero e Posillipo) mentre a sorvegliare le coste provvedono le motovedette dei Carabinieri della compagnia Napoli centro. I controlli continueranno anche oggi e si avvarranno del monitoraggio fornito dai Carabinieri del nucleo Elicotteristi.

Le sanzioni elevate ieri hanno riguardato il mancato utilizzo della mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti contagio e la residenza in altro comune.

Durante i controlli i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le normative anti contagio un 21enne di Pozzuoli.

Nessuna sanzione è stata accertata nei confronti degli esercizi commerciali della città.

Controlli a tappeto anche in provincia. Il comando provinciale Carabinieri di napoli ha disposto controlli per il rispetto delle normative anti-contagio a Torre Annunziata, Castellammare, Torre del Greco e Sorrento.

Durante la giornata di Pasqua i carabinieri hanno sanzionato 50 persone. La loro presenza non era giustificata o erano residenti in altro comune.

132 i Carabinieri impiegati che hanno identificato 512 persone.

Durante i controlli i carabinieri della compagnia di Castellammare hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 41enne di Santa Maria la Carità già noto alle forze dell'ordine.

In queste ore è in corso un controllo a largo raggio nella città di Castellammare. Presidiato il lungo mare monitorato anche del nucleo carabinieri Elicotteristi. (ANSA).