++ Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano,ipotesi rapina ++

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire. in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto vicino ad una piccola utilitaria che è finita contro un muro. Alla distanza di una ventina di metri un secondo cadavere di un uomo, che molto probabilmente è caduto da uno scooter di grossa cilindrata. Sul selciato sono stati trovati una pistola ed un orologio Rolex. I carabineri sono cauti e non escludono alcuna ipotesi anche se sembra prevalente, al momento, l'ipotesi di una rapina finita tragicamente. Un'altra persona potrebbe essere fuggita.

Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Marano, che stanno vagliando, come detto, tutte le ipotesi.

