Campania da domenica in zona arancione, oggi firma ministro

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Una decisione che il governatore De Luca aveva anticipato nelle ultime ore parlando di "immagini da brivido" negli ultimi giorni, "gente in strada quasi sempre senza mascherina, zero controlli, alcune grandi città della Campania abbandonate a se stesse". E per questo dice che è "inevitabile il ritorno alla zona arancione e se non stiamo attenti anche nella zona rossa".

(ANSA).