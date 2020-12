++ Covid: Napoli; focolaio campo rom Scampia, è zona rossa ++

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - La Regione Campania ha istituito una zona rossa nel campo rom lungo la Circumvallazione esterna di Scampia, a Napoli. La decisione è stata presa dopo lo screening di tutta la popolazione del campo, che su 370 tamponi ha evidenziato 95 persone positive al virus, per un valore in termini percentuale del 25,68% della popolazione del campo rom.

Per il lavoro di contrasto alla diffusione del contagio la Regione invita le forze dell'ordine a garantire il rispetto dell'ordinanza, e nel caso del campo rom, anche l'isolamento sia diurno che notturno che è subito scattato con il controllo delle forze dell'ordine e dell'esercito. (ANSA).