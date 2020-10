Sindaco Napoli, governo cambi marcia, serve piano per lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - ''Serve un grande piano per il lavoro. Il Governo deve cambiare marcia e invece a me sembra che si è fatto trovare impreparato e che sta manifestando le stesse misure di marzo e questo mi sconcerta perché questo disorientamento si poteva capire all'inizio ma ora siamo a ottobre''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio24, ed ha aggiunto: ''Non credo che i ristori siano sufficienti perché ad esempio la città di Napoli non vive di grandi industrie ma di economia circolare dove a volte non arriva nemmeno la cassa integrazione, ci sono persone che lavorano a nero e in Italia purtroppo sono tante perché vengono sfruttate e anche tutti questi hanno diritto a non morire ma a vivere''. (ANSA).