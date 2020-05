Carceri: a Napoli esami anche per detenuti alta sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Didattica via web ed esami in presenza per i detenuti del reparto di Alta Sicurezza "Avellino" del carcere napoletano di Poggioreale. Lo rende noto il vice segretario dell'Osapp Campania, Luigi Castaldo, secondo il quale, la direzione, dimostrando "elevate capacità manageriali", sta portando avanti l'iniziativa "in linea con il DPCM della seconda fase emergenziale Covid-19, in linea con le direttive del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina". Il progetto, fa sapere ancora Castaldo, "malgrado la pandemia prevede, grazie all'impegno del direttore della struttura penitenziaria Carlo Berdini, vari corsi scolastici per scuola media e superiori, sempre da remoto, per detenuti con pene definitive di lunghi periodi, seguendo il PON del CPIA". "L'Osapp - dice Castaldo - elogia l'operato degli agenti della Polizia Penitenziaria di Poggioreale, veri e propri 'angeli blu in uniforme', che anche in questa circostanza stanno assolvendo al loro giuramento sacrificandosi".

Per Castaldo, "molti dei ristretti hanno livello culturale elementare o totalmente assente, quindi facile manovalanza per la criminalità astuta e dei colletti bianchi, e non vi è miglior arma contro il crimine, che l'Istruzione, che oggi più che mai deve farci ricordare le nostre vittime del dovere e tra essi, in particolar modo, gli indimenticabili dott. Falcone Giovanni e dott. Paolo Borsellino, con le loro scorte. Ricordiamo la celebre frase: "Gli uomini passano ma resteranno le loro idee che cammineranno sulle gambe di altri uomini".

"In questo scenario - conclude il sindacalista - va ricordato anche il Giuseppe Salvia, il direttore del carcere di Poggioreale ucciso dalla camorra e a cui è intitolato il penitenziario partenopeo tra i piu grandi e purtroppo tra i piu' affollati d'Europa".