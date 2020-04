Domani con il 'ROMA' mascherine omaggio

(ANSA), NAPOLI, 8 APR - Il quotidiano "ROMA" offrirà in omaggio domani ai propri lettori cinque mascherine di protezione anti-virus. L' omaggio riguarda per ora le copie vendute a Napoli città - rende noto il giornale - ma nei prossimi giorni verrà esteso ai lettori della provincia.

"Ogni giorno scriviamo di mascherine che vengono vendute a prezzi esorbitanti - scrive oggi il quotidiano presentando l' iniziativa - di gente che non riesce a procurarsele. Di Regioni che pensano di distribuirle gratuitamente ai cittadini, altre che le rendono obbligatorie. La Regione Campania, nonostante i numerosi appelli anche di questo giornale, non fa nè l' una, nè l' altra cosa. Pensiamo - conclude il "ROMA" che di fronte alla pandemia mondiale del Covid-19 lo sforzo maggiore debba essere quello di di garantire a tutti, ma proprio a tutti, le protezioni minime".