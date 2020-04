Altri 90 positivi, Campania a quota 3148

(ANSA) - NAPOLI, 6 APR - Sono 90 i tamponi risultati positivi al coronavirus oggi in Campania. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione. In giornata sono stati eseguiti 1253 tamponi (25.779 in totale) ed ora nella regione risultano positive complessivamente 3148 persone. All' ospedale Cotugno di Napoli sono stati eseguiti 287 tamponi di cui 35 positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno eseguiti 113 tamponi di cui 7 positivi; all'ospedale Sant'Anna di Caserta eseguiti 102 tamponi, di cui 2 positivi; all'ASL di Caserta (presidi di Aversa e Marcianise) eseguiti 20 tamponi, di cui 1 positivo; all'ospedale Moscati di Avellino eseguiti 49 tamponi di cui 1 positivo; all'ospedale San Paolo di Napoli eseguiti 77 tamponi di cui 27 positivi; nell'Azienda Universitaria Federico II eseguiti 66 tamponi di cui 1 positivo; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno eseguiti 387 tamponi di cui 6 positivi; nell'ospedale San Pio di Benevento 61 tamponi di cui 5 positivi; all'ospedale di Eboli: 91 tamponi di cui 5 positivi.

(ANSA).