Musei: Luca Giordano a Capodimonte, la mostra è virtuale

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Sarà inaugura 'virtualmente' domenica 5 aprile la mostra su Luca Giordano al Museo di Capodimonte, sul sito web www.museocapodimonte.beniculturali.it.

Tre giorni saranno dedicati al più grande pittore del Seicento napoletano raccontato in un'esposizione che si era chiusa lo scorso febbraio al Petit Palais di Parigi e che è stata rimandata per l'emergenza sanitaria.. Testi dei curatori, immagini e un video saranno fruibili agli appassionati: si comincia con il contributo di Stefano Causa.Lunedì 6 aprile sarà la volta del direttore Sylvain Bellenger: il suo testo sarà accompagnato da un video di Carmine Romano, responsabile del progetto di digitalizzazione che svelerà le opere più significative che saranno esposte in mostra, con l'allestimento dell'architetto Roberto Cremascoli. Martedì 7 aprile la co-curatrice dell'esposizione Patrizia Piscitello e Alessandra Rullo, storiche dell'arte del Museo e Real Bosco di Capodimonte, percorreranno il viaggio storico delle tele di Luca Giordano.

(ANSA).