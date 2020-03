Prorogata quarantena per 6 comuni

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Con una ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, viene prorogata fino al 14 aprile 2020 la quarantena per i comuni di Ariano Irpino (Avellino) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta, tutti in provincia di Salerno.

La decisione è stata presa, tra l'altro, perché "in data odierna il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno ha comunicato un ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei Comuni oggetto delle ordinanze, riferendo di un aumento significativo dei casi positivi e del numero dei contatti stretti; che anche il sindaco di Sala Consilina, con nota di data odierna, ha chiesto all'Unità di crisi regionale la conferma, per almeno ulteriori giorni 15, delle misure adottate con Ordinanza n.18 del 15 marzo; che nel Comune di Ariano Irpino è stato recentemente individuato un focolaio di covid-19 ulteriore rispetto a quello già sviluppatosi in precedente e citato nella ordinanza n.17 del 15 marzo".