Premio"The Best Beach", riconoscimenti a due lidi balneari

Due lidi balneari calabresi sono stati premiati in occasione della decima edizione del premio "The Best Beach", dedicato agli stabilimenti balneari italiani e organizzato dalla rivista specializzata Mondo Balneare nell'ambito della TTG la fiera internazionale del turismo di Rimini. Si tratta del Dadada Beach Village di Montauro e del Sunset Beach Club di Palmi.

Nove gli stabilimenti premiati complessivamente nel contesto delle categorie interessate ovvero "Best Beach Bar", per gli stabilimenti balneari specializzati in ristorazione, cocktail e feste in spiaggia; "Best Beach Design", per gli stabilimenti balneari con architetture e strutture all'avanguardia; "Best Italian Beach", per gli stabilimenti balneari d'eccellenza in termini di servizi, animazione e accoglienza; "Best Beach", per lo stabilimento balneare che rappresenta al meglio tutte le caratteristiche delle tre categorie precedenti.

I vincitori sono stati selezionati tramite il voto popolare e quello della giuria di qualità composta da esperti del settore di tutte le categorie produttive del comparto turistico.

In particolare il Dadada Beach Village si è classificato al secondo posto nella categoria "Best Beach Design" rivolta agli stabilimenti balneari dotati di strutture architettoniche all'avanguardia e progettati con particolare attenzione al design dei propri manufatti, mentre il Sunset Beach Club di Palmi si è aggiudicato il terzo posto nella categoria "Best Beach Bar", dedicato agli stabilimenti balneari all'avanguardia nell'ambito delle feste serali e del food & beverage. E' la prima volta che stabilimenti balneari calabresi ottengono dei premi all'interno di questa competizione nazionale.



