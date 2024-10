Schlein agli Stati generali montagna, ripartire da aree interne

La montagna e le aree interno chiedono ascolto e considerazione per arginare il declino. Elly Schlein, segretaria del Pd accoglie l'appello e viene a Mormanno, in Calabria, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, per rilanciare una sfida per la vita che coinvolge tanta parte del territorio nazionale a rischio di spopolamento.

Dalla tribuna degli Stati generali della Montagna e delle Aree interne Schlein mette subito in rilievo "l'attenzione particolare che il Partito Democratico sta dando all'area interna e di montagna. E questo perché - dice - ci rendiamo conto che se la qualità della vita non migliora in queste aree, i comuni rischiano di essere lasciati soli nonostante lo straordinario sforzo dei nostri sindaci". In una struttura stracolma di partecipanti, la leader Pd viene accolta dal segretario regionale del Pd Nicola Irto, dal sindaco della cittadina Paolo Pappaterra, dai primi cittadini di Catanzaro Nicola Fiorita, di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e di Vibo Valentia Enzo Romeo, e da tutto lo stato maggiore del Pd calabrese.

"Noi siamo qui - spiega Schlein - anche per dare una mano al Pd calabrese e a scrivere una pagina di futuro diversa.

Naturalmente questa attenzione all'area interna vuol dire che stiamo elaborando delle proposte concrete che vanno anzitutto a guardare le cause profonde della scomodità con cui tanto spesso i cittadini che vivono in queste realtà devono fare i conti. Lo Stato deve fare la sua parte perché sappiamo bene che quando si perde un posto di lavoro in un'area interna o di montagna vale doppio anche perché rischia di portare giù molto altro".

"Allora se vogliamo evitare lo spopolamento - sottolinea - bisogna superare queste diseguaglianze e dobbiamo farlo con misure concrete, farlo a partire dai fondi che devono essere stanziati per queste aree. Noi stiamo ragionando su proposte anche di defiscalizzazione che possano aiutare l'insediamento economico e l'occupazione in questi territori.Per noi è fondamentale indicare e agire su tematiche come la sanità, la scuola, i trasporti, la salute, il lavoro, le politiche industriali, i diritti. Problemi che guardiamo anche dal punto di vista delle aree interne, questo è il nostro approccio".





