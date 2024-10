Borse studio e alloggi, intesa Unical-Guardia di finanza

Università della Calabria e Guardia di Finanza insieme contro le frodi sulle borse di studio. Il rettore dell'Unical, Nicola Leone, e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, colonnello Giuseppe Dell'Anna, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il potenziamento del sistema di prevenzione e contrasto in materia di assegnazione delle borse di studio e degli alloggi per studenti.

L'accordo è stato siglato nell'ambito del protocollo nazionale tra il ministero dell'Università e della ricerca (Mur) e la Guardia di Finanza, che permette agli enti aderenti all'Andisu - l'organismo nazionale che riunisce le istituzioni per il diritto allo studio in Italia - di sottoscrivere convenzioni territoriali. L'Unical è fra i primi atenei d'Italia ad aver dato seguito al protocollo nazionale sottoscrivendo l'intesa con le Fiamme Gialle.

"L'accordo promette di intensificare - è detto in una nota - i controlli sulle certificazioni presentate dai beneficiari, assicurando che gli aiuti siano destinati a chi ne ha effettivamente diritto. In un contesto in cui alloggi e risorse economiche sono limitati, questa iniziativa si propone di evitare che eventuali 'furbetti' delle borse di studio possano sottrarre opportunità a chi ne ha realmente bisogno. Questa attività di controllo, che in passato l'ateneo ha condotto autonomamente, ora potrà trovare nuovo impulso grazie a un modello di lavoro che consentirà alla Guardia di Finanza di ricevere le informazioni necessarie per verificare la piena legalità nell'erogazione dei sussidi".

"Si tratta di una virtuosa collaborazione tra le istituzioni - afferma il rettore Nicola Leone - volta a tutelare e promuovere la cultura della legalità evitando che il diritto degli studenti più bisognosi sia usurpato dalle frodi dei 'furbetti'".

"Il Corpo della Guardia di Finanza, che mi onoro di rappresentare nella provincia di Cosenza, e di cui quest'anno ricorre il 250/mo Anniversario di fondazione - ha sostenuto il colonnello Dell'Anna - è da sempre impegnato al fianco di tutte le Istituzioni nella prevenzione e nel contrasto delle condotte lesive degli interessi economico-finanziari dello Stato e, la firma del protocollo odierno, testimonia, ancora una volta, l'incondizionato impegno ed attenzione che il Corpo profonde e infonde nelle iniziative tese a tutelare gli interessi del Paese".

Per Gianpaolo Iazzolino, delegato Unical al diritto allo studio e componente del Comitato esecutivo di Andisu: "questo accordo non solo rafforzerà l'equità di trattamento degli studenti nell'assegnazione delle borse di studio, ma ci permetterà anche di ampliare la nostra azione di sensibilizzazione alla legalità, promuovendo incontri formativi con il supporto della Guardia di Finanza. Infine, la collaborazione garantirà una maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione dei fondi pubblici, riducendo ulteriormente il rischio di frodi, come quelle purtroppo verificatesi in alcune regioni italiane in passato". L'accordo di collaborazione avrà validità triennale, rinnovabile.



