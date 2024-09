Aperta a Reggio Calabria la 'Casa del Made in Italy'

Con il taglio del nastro ed uno speciale annullo filatelico è stata inaugurata questa mattina a Reggio Calabria la "Casa del Made in Italy". È l'ultima, in ordine di tempo, dopo le aperture a L'Aquila, Napoli, Perugia, Catania, Palermo, Taranto e Torino. La sede di Reggio avrà giurisdizione per Calabria e Sicilia.

All'inaugurazione, alla presenza di numerose autorità istituzionali e delle forze dell'ordine, ha partecipato la sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italia Fausta Bergamotto.

Le Case del Made in Italy rappresentano la nuova articolazione territoriale del ministero guidato da Adolfo Urso.

Al taglio del nastro della nuova sede, accompagnato da uno speciale annullo filatelico, con la sottosegretaria Bergamotto, erano presenti il direttore generale per i Servizi territoriali, Amerigo Splendori, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il vice presidente di Unioncamere Calabria Ninni Tramontana e la dirigenza del nuovo ufficio, guidata dall'ing.

Giuseppe Antonio Sofia. La "Casa del Made in Italy" supporterà imprese e cittadini nella promozione e valorizzazione dei loro prodotti. Nel logo della Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci ed i Bronzi di Riace.

"Come Governo - ha sostenuto Bergamotto - abbiamo approvato una legge volta a valorizzare e promuovere il made in Italy e conoscete bene la lotta italiana a tutto quello che viene spacciato come di nostra produzione ma non lo è. Sarà una casa di ascolto delle imprese, per i cittadini, in raccordo con Istituzioni locali, Camere di commercio, associazioni di categoria ed Università, per raccogliere ed indirizzare le esigenze territoriali e la promozione del territorio".

Per Falcomatà l'apertura è una notizia straordinariamente positiva. "Da qualche tempo - ha detto - stiamo assistendo ad un risveglio di culturale del modo di fare impresa nel nostro territorio metropolitano. È aumentata la fiducia da parte degli imprenditori e degli investitori sul nostro territorio ed è cresciuta fiducia nel rapporto con le istituzioni. Sempre più imprenditori hanno compreso l'importanza di camminare su sentieri, di trasparenza, di legalità. Come Città Metropolitana e come Comune stiamo sfruttando al massimo bandi e risorse del Pn Metroplas del Pon Metro, di sostegno economico anche agli investimenti e degli incentivi delle imprese del nostro territorio e supportiamo la partecipazione delle nostre aziende, delle nostre imprese alle fiere che consentono a loro stesse di mettersi in mostra e di allacciare contratti, rapporti e relazioni".



