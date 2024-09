Reati fiscali, sequestrati nel cosentino beni per 1,7 milioni

I finanzieri del Comando provinciale Cosenza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni per oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Amantea. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Paola, su richiesta della locale Procura.

L' ipotesi di reato è quella di infedele dichiarazione.

A seguito di una verifica fiscale svolta dai finanzieri della Tenenza di Amantea è stato ricostruito l'ammontare esatto delle presunte imposte evase dal rappresentante legale di un'impresa operante nel settore edile che avrebbe presentato dichiarazioni fiscali non veritiere, o addirittura "in bianco", allo scopo di nascondere al fisco redditi d'impresa milionari.

In seguito all'accertamento sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie, quote societarie, cinque immobili, sette veicoli e due orologi di pregio, per un valore complessivo di oltre 1,7 milioni di euro.



