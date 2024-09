Pm, Denis Bergamini fu soffocato e poi adagiato sull'asfalto

Denis Bergamini fu ucciso con una sciarpa o un sacchetto e solo dopo adagiato sull'asfalto dove fu investito dal camion. Lo hanno detto i magistrati della Procura di Castrovillari che stamani hanno iniziato la requisitoria - sarà conclusa domani - nel processo a carico di Isabella Internò, l'ex fidanzata di Bergamini accusa di omicidio volontario in concorso per la morte del calciatore del Cosenza avvenuta lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989.

"Oggi - ha detto aprendo il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio aprendo la requisitoria - ci occuperemo della ricostruzione del fatto, di come Bergamini è stato ucciso e quali sono gli elementi che hanno portato alla morte. Domani ci occuperemo dell'imputata".

Dopo D'Alessio è intervenuto il pm Luca Primicerio che è entrato nel merito della ricostruzione. "I periti medico-legali che hanno effettuato nel 2017 gli esami sul corpo di Bergamini - ha detto - ci dicono che il calciatore è stato vittima di una asfissia meccanica violenta, prima che il camion di Raffaele Pisano (il conducente del camion sotto il quale fu trovato il cadavere, ndr) lo sormontasse. Quindi le versioni di Internò e Pisano sono false. Bergamini era già morto prima che il camion arrivasse".

"Nel 2017 - ha detto ancora Primicerio - sono stati fatti 101 prelievi e i periti hanno condiviso tutte le attività, anche quella sull'esame della giocoforina. Tutti gli esami dei periti parlano di compatibilità del corpo di Bergamini con asfissia di compressione con un mezzo soft, probabilmente una sciarpa o un sacchetto che può non lasciare segni sul collo".

Il pm ha quindi negato la teoria di Internò che ha parlato di tuffo di Bergamini sotto il camion. "Il corpo era disteso a terra" ha ribadito il pm.

Il processo riprenderà domani con la conclusione della requisitoria e la richiesta dell'accusa.



