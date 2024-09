A casa aveva 700 grammi di infiorescenze di marijuana, arrestato

Sui social pubblicizzava una non meglio attività commerciale, indicando anche orari di reperibilità e periodi di ferie. Post che hanno incuriosito i carabinieri della Stazione di Gioia Tauro che dopo essere risaliti alla sua abitazione hanno effettuato una perquisizione trovato oltre 700 grammi di infiorescenze, presumibilmente di marijuana. Per tale motivo, un 30enne di Gioia Tauro, è stato arrestato.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Gioia Tauro coadiuvati da militari del Nucleo cinofili di Vibo Valentia. E proprio il cane dell'unità ha individuato, all'interno di una coperta nascosta in una stanza da letto, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, dosi singole di sostanza e due barattoli contenenti le infiorescenze.

Il materiale è stato sequestrato per le successive analisi di laboratorio che dovranno confermare o meno la natura della sostanza.



