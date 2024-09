Giustizia: Antoniozzi, in Calabria quattro Procure senza capo

"Quattro Procure della Repubblica della Calabria, Catanzaro, che è distrettuale, Cosenza, Crotone e Paola, sono attualmente senza un Procuratore titolare. Una situazione sulla quale é importante che il Csm intervenga al più presto". Lo afferma, in una dichiarazione all'ANSA, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

Antoniozzi, che é componente della commissione parlamentare Antimafia, sottolinea anche il fatto che "pure Reggio Calabria resterà priva a breve di Procuratore della Repubblica, in considerazione del fatto che Giovanni Bombardieri andrà a dirigere la Procura di Torino".

"Riteniamo importante - dice ancora il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera - che il Csm si occupi di questa 'vacatio' ed auspichiamo che possa calendarizzare a breve le nomine, specialmente quella di Catanzaro, la cui competenza, come distrettuale, si estende su quattro province. Ringraziamo gli attuali reggenti per il lavoro che svolgono e sottolineiamo che di recente è stato implementato l'organico dei magistrati dal ministro Nordio, sempre attento alle esigenze della Calabria. É importante che Palazzo dei Marescialli si occupi della questione Calabria, considerando che nella regione c'è una pervasività criminale che, purtroppo, ancora resiste".



