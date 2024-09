Schiusa alla Tonnara di Palmi, nate 59 tartarughine

Schiusa di uova di tartaruga nella tarda serata di ieri nel tratto di costa della località Tonnara a Palmi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni avventori dei lidi del posto che hanno assistito alla nascita di numerosi esemplari e hanno avvertito i carabinieri intervenuti assieme al personale della Capitaneria di porto.

I militari hanno raccolto 59 esemplari appena nati e li hanno spostati nella vicina località "Pietre Nere", in un tratto di spiaggia più tranquillo e al riparo dai vicini bar e ristoranti, molto affollati. Gli esemplari appartengono alla specie cosiddetta "Caretta Caretta", classificata tuttavia a rischio "vulnerabile".

Le coste italiane non sono nuove a questi episodi ma non si erano finora registrati avvenimenti simili sul litorale della Costa Viola. I militari dell'Arma e della Capitaneria di Porto, hanno infine monitorato il movimento dei piccoli verso il mare affinché avvenisse in tutta sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA