Reggio Live Fest,dall'11 al 17 settembre una raffica di concerti

E' stato presentato a Palazzo San Giorgio il "Reggio Live Fest 2024", progetto della Show Net di Ruggero Pegna, con la compartecipazione di Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, ammesso al contributo dell'Avviso Pubblico della Regione Calabria "per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico", attraverso il Funt (fondo unico nazionale turismo), Poc Calabria 2014 - 2020, brand "Calabria Straordinaria".

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha voluto fortemente la compartecipazione al festival di Comune e Città Metropolitana, il vice sindaco Paolo Brunetti e il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace, i consiglieri: Filippo Quartuccio, Carmelo Romeo, Giovanni Latella, rispettivamente delegati a Cultura, Programmazione e Turismo, il promoter Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzativo, che ha anche portato i saluti del presidente della Regione Roberto Occhiuto, in Emilia Romagna per impegni di partito.

La raffica di live che si svolgeranno sul palcoscenico che sarà allestito sul Lungomare Italo Falcomatà, tutti con inizio alle ore 21:30 e ad ingresso libero, partirà mercoledì 11 settembre con il concerto spettacolo di Valerio Lundini e i Vazzanikki. Il 12 settembre il palcoscenico sarà di Ron che arriverà con la sua band al completo.

Il 13 settembre i riflettori puntati sul concerto di Matthew Lee e la sua band. Il 14 settembre sarà la volta della carovana di "Musicae Loci", concerto di Max Gazzè con la Calabria Orchestra. Il 15 settembre toccherà a Paolo Belli con la sua big band.

Il 16 settembre, altro evento internazionale con Goran Bregovic affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band. Lo show di Bregović proporrà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto.

Il Reggio Live Fest si chiuderà il 17 settembre con una grande festa finale, con l'animazione di Studio54 Network, il talento reggino Lio (Domenico Lione), finalista di Castrocaro, il dj set di Fiat131, finalista e protagonista del prossimo X Factor e, in conclusione, il dj set di Fedez.

"L'estate reggina - ha detto il sindaco Falcomatà - continua ad attrarre turisti da tutto il mondo con le sue bellezze, il suo patrimonio storico, archeologico e culturale, condizioni meteorologiche estive e un settembre ricco di iniziative di ogni genere".

"Reggio Calabria è la città - ha detto il promoter Pegna - che rappresenta perfettamente il brand Calabria Straordinaria.

Ringrazio la Regione nella persona del presidente Roberto Occhiuto e il sindaco Falcomatà per la preziosa compartecipazione, visto che gli eventi saranno tutti ad ingresso libero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA