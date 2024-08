Sette feriti in due incidenti stradali, quattro sono gravi

E' di sette feriti di cui quattro in gravi condizioni il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte le catanzarese e a Palmi.

Poco prima di mezzanotte, in uno scontro tra due vetture, una Nissan Qashqai ed una Alfa Romeo Giulietta, in via Cavour nel comune di Simeri Crichi, sono rimasti feriti una ragazza e due ragazzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e due ambulanze del Suem 118. I tre giovani sono stati condotti in ospedale a Catanzaro. In evidente stato di shock anche quarta persona ferita in modo più lieve che è stata medicata sul posto. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Il secondo episodio si è verificato a Palmi, in località Sant'Elia, dove una vettura con tre persone a bordo, a seguito di una perdita di controllo, è andata ad impattare violentemente contro un palo della illuminazione pubblica. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Palmi che ha estratto dalle lamiere una persona rimasta ferita in modo più grave. Tutti e tre gli occupanti della vettura sono stati soccorsi dal personale del sanitario del Suem 118 che ne ha disposto il trasferimento in ospedale. Intervenuti i carabinieri.



