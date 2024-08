Cambio al comando Nucleo polizia economico finanziaria Catanzaro

Cambio al comando del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catanzaro. Alla presenza del comandante provinciale, colonnello Pierpaolo Manno, c'è stato il passaggio di consegne tra il colonnello Daniele Tino cedente, ed il colonnello Salvatore Tramis, subentrante.

Dopo tre anni di lavoro "intenso ed impegnativo, ma anche esaltante e ricco di soddisfazioni", è scritto in una nota della Finanza, Tino lascia il comando del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro per assumere il prestigioso incarico di capo ufficio affari legali del Comando generale a Roma.

Tramis, titolato Scuola di Polizia economico-finanziaria, è laureato in Giurisprudenza, Economia e Management, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Nel corso della sua carriera, ha comandato il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia, la Compagnia di Caserta, un Nucleo operativo al porto di Napoli, oltre ad aver disimpegnato incarichi di Stato maggiore al III Reparto operazioni del Comando generale, di staff alla sede di Venezia, di istruttore e docente negli Istituti di istruzione della Guardia di finanza.

Durante l'avvicendamento, il colonnello Manno ha formulato "espressioni di apprezzamento al colonnello Tino per la costante collaborazione fornita e per i lusinghieri risultati ottenuti, rivolgendo al colonnello Tramis un caloroso augurio di buon lavoro nel nuovo e prestigioso incarico, a garanzia della legalità economico-finanziaria, così assicurando il rispetto delle regole e la tutela dei contribuenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA