Morto l'uomo che si è gettato in un dirupo davanti alla figlia

E' deceduto nel tardo pomeriggio l'uomo di 46 anni, originario di Francavilla Angitola, nel Vibonese, ma da anni residente a Roma, che questa mattina si è lanciato in un dirupo dopo aver scavalcato l'inferriata nel parcheggio "Pitaro", a Pizzo Calabro. Inutili i tentativi dei medici di strappare la vittima, sposato e con una figlia di 7 anni, alla morte. Non sono chiari i motivi del gesto.

Recuperato dai vigili del fuoco, le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi dopo il suo arrivo in eliambulanza all'ospedale di Catanzaro.

La moglie e la figlia hanno cercato di salvarlo provando ad aggrapparsi a lui, e così anche un ausiliare del traffico che si trovava in zona ed è stato attirato dalle urla della donna.

La famiglia era arrivata da Roma in Calabria per trascorrere qualche giorno di vacanza a cavallo di Ferragosto.



