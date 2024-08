Sorpreso a rubare materiale edile da un cantiere, arrestato

Sorpreso mentre tentava di rubare materiale da un cantiere edile. Un sessantaquattrenne di Polistena è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di furto dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. I militari, durante un servizio di pattugliamento notturno in una zona residenziale della città, sono stati attirati dalla presenza di un furgone fermo nei pressi di una villetta in costruzione e sul quale si stavano caricando travertino e altri materiali destinati alle rifiniture dell'abitazione.

Insospettiti, i carabinieri sono intervenuti riuscendo a bloccare una delle persone presenti mentre gli altri due complici sono riusciti a fuggire e sono attualmente ricercati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA