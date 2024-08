Boy scout si perdono, recuperati da elicottero vigili del fuoco

Un gruppo di boy scout siciliani tra i 18 ed i 22 anni di età, si è perso durante un'escursione in un bosco e sono stati recuperati da un'elicottero dei Vigili del fuoco. E' accaudtoin prossimità del Lago Costantino e del torrente Bonamico, nel Comune di San Luca.

La richiesta di soccorso alla sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria è pervenuta dalla centrale Nue di Varese e di Reggio Calabria. I vigili hanno informato la Prefettura ed i carabinieri ed hanno attivato le ricerche con squadre di terra, un'elicottero Drago VF62 del reparto volo di Lamezia Terme, unità del nucleo Sistema aeromobile a pilotaggio remoto e unità cinofile del nucleo Vvf Calabria.

Nella serata di ieri, i giovani sono stati individuati dall'elicottero. Il personale elisoccorritore ha quindi proceduto al recupero dei giovani che a gruppi di cinque sono stati elitrasportati al campo sportivo di San Luca.

I ragazzi, in buono stato di salute, sono stati affidati ai carabinieri che hanno provveduto ad accompagnarli alla Casa della Legalità dove sono rimasti sino all'arrivo dei familiari per il rientro a casa.



