Il live di Tim Robbins accende arena del Magna Grecia Film Fest

Al Magna Graecia Film Festival il concerto in esclusiva di Tim Robbins & The Rogues Gallery Band accende l'Arena Porto di Catanzaro. Una data unica per l'estroso artista statunitense, che ha sorpreso ed entusiasmato il pubblico. Merito della passione e dell'intensità con cui l'attore e regista Premio Oscar si è concesso affiancato da una band di sette musicisti di alto profilo.

Cresciuto da bambino con la passione per la musica trasmessagli dal padre, Robbins ha coltivato nel tempo la sua dimensione traendo ispirazione dalle radici folk e rock americane, anche come compositore. La scaletta del 'live' ha proposto omaggi e ballate che si rifanno alla tradizione musicale americana di contestazione e di impegno sociale.

Il concerto era stato preceduto da alcuni ospiti sul palco come Giulio Golia che a Catanzaro ha presentato il suo libro "Mostri di Ponticelli", scritto a quattro mani con Francesca Di Stefano e con la prefazione di Roberto Saviano.

Al Supercinema del capoluogo calabrese sono stati proiettati gli ultimi film in concorso "Flaminia" di Michela Giraud e il documentario "Tutte le cose che restano", quest'ultimo introdotto dalla regista Cinzia Lo Fazio.



